МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. МЧС России 6 октября проведет комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения.

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах до 1 минуты.

Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС, пояснили в МЧС.

Россиян просят сохранять спокойствие и предупредить своих соседей и близких о предстоящей учебной тревоге.

Такие проверки являются плановыми и проходят регулярно. Ранее это делали 3 марта.