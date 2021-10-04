МЧС проведет проверку систем оповещения по всей стране
Проверка систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. МЧС России6 октября проведет комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения.
С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах до 1 минуты.
Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС, пояснили в МЧС.
Россиян просят сохранять спокойствие и предупредить своих соседей и близких о предстоящей учебной тревоге.
Такие проверки являются плановыми и проходят регулярно. Ранее это делали 3 марта.