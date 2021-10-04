МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-сентябре 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,808 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За 9 месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 4 808 миллиарда рублей. Достигнутый фискальный результат на 33% превысил прогнозное задание. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 49% или 1 592 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 3,131 триллиона рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34%.

Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС России, составила 1,533 триллиона рублей, или 32% от общей суммы перечислений ведомства.