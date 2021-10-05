МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ, пилотный проект планируется запустить в шести регионах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Правительство России выделило 480 миллионов рублей на надбавки педагогам

"В настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Пилотный проект планируется запустить в шести регионах", — говорится в статье спикера, размещенной во вторник в "Российской газете" и посвященной Дню учителя.

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