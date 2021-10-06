МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2021 года может оказаться несущественным — менее 1% их налоговых и неналоговых доходов, говорится в аналитическом комментарии АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости. Составлен рейтинг регионов России по уровню потребительского спроса

"Очевидно, что запланированные объемы дефицитов текущего года (суммарно порядка 1,5 триллиона рублей) не будут достигнуты. В зависимости от объема безвозмездных поступлений и итогового исполнения расходной части бюджетов совокупный дефицит может оказаться несущественным (менее 1% ННД). Вместе с оказанными мерами поддержки региональным бюджетам, в первую очередь, реструктуризацией долга, это ведет к росту финансовой устойчивости многих субъектов РФ", — говорится в сообщении.

АКРА указывает, что оперативные данные на 30 сентября свидетельствуют о росте налоговых и неналоговых доходов (ННД) регионов за девять месяцев 2021 года на 28% в годовом выражении и на 20% относительно аналогичного периода 2019 года.

"Совокупный объем ННД региональных бюджетов составил за указанный период текущего года 8 174 миллиардов рублей. Небольшое снижение доходов наблюдается лишь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Сахалинской области (-1 и —3% соответственно), а максимальный прирост зафиксирован в Липецкой области (ННД выросли вдвое), в Белгородской и Вологодской областях (+90 и +80% соответственно), что обусловлено ростом цен на металлы", — пишут эксперты.

По данным АКРА, совокупные доходы регионов за девять месяцев составили 10,674 триллиона рублей, а расходы — 9,787 триллиона рублей. Таким образом профицит составил 888 миллиардов рублей.

Дефицит зафиксировали 14 регионов. В абсолютном значении максимальные показатели дефицита были отмечены у Ленинградской области (10,2 миллиарда рублей, или 11% ННД, поступивших в бюджет области за данный период), Республики Крым (4,1 миллиарда, 10%), Ульяновской области (4,5 миллиарда, 12%), Томской области (3,7 миллиарда, 10%)и Республики Башкортостан (3,5 миллиарда, 3%).

Максимальный абсолютный профицит — у Москвы (121,4 миллиарда рублей, 5%), Санкт-Петербурга (73,4 миллиарда, 14%), Челябинской (49,7 миллиарда, 33%) и Белгородской (40,3 миллиарда, 42%) областей, а также у Красноярского края (40,1 миллиарда, 19%).

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