ЛОНДОН 6 окт — ПРАЙМ. НАТО сократит миссию в России при альянсе наполовину и вышлет восемь дипломатов в ответ на подозрения во враждебной деятельности. Об этом написала в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.

"Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать, и две другие должности сократят", — говорится в сообщении.

Согласно подсчетам Sky News, численность миссии РФ сократится с 20 до 10 человек.

Отмечается, что дипломаты должны уехать до конца октября.