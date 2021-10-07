МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. МВД России утвердило новый порядок учета заявлений родителей о несогласии на выезд детей за рубеж. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россияне с просроченными долгами могут лишиться загранпаспортов

В частности, несогласный с выездом ребенка за границу может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Также можно ограничивать выезд ребенка во все государства либо указать конкретный перечень тех, куда не должен выезжать несовершеннолетний.

Приказ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд. Чтобы отозвать несогласие, необходимо прийти с заявлением в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где было подано предыдущее заявление.

Принятые органами МВД сведения о волеизъявлении родителей направляются для исполнения в Пограничную службу ФСБ.

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