МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 19 октября обсудит внесение изменений в инвестиционную программу, сообщила компания.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 октября 2021 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2021 год", — указано в сообщении.

"Газпром" в сентябре сообщил о том, что правление компании утвердило увеличение инвестиционной программы группы на текущий год на 31% по сравнению с прошлой версией программы, принятой в декабре, до 1,185 триллиона рублей.