МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Расширение санкций ЕС против Белоруссии приведут к расширению ее экономического сотрудничества с Россией, новые ограничительные меры толкают республику в объятия России, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии Европарламента в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой потребовали ввести дополнительные санкции против представителей белорусских властей, а также секторов экономики. Резолюцию поддержали 506 депутатов, против проголосовали 29, 139 – воздержались.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят только декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

По словам Безпалько, санкции могут касаться ключевых сфер экономики Белоруссии.

"Могут составить колоссальный перечень конкретных мер. Деревообработка – это одна из немногих сейчас прибыльных отраслей Белоруссии. Древесину, продукцию деревообратки в Евросоюз будет продавать невозможно. Эти санкции обрубят возможности торговать через порты стран Балтии. Например, могут объявить санкции против всех госслужащих", — сказал он РИА Новости.

Он отметил, что санкции против частных организаций, например, против фирм Михаила Гуцериева, то Белоруссия действительно окажется в очень сложном экономическом положении. "Ее валовой внешний долг уже достиг почти 68% ВВП, это очень не хороший показатель", — обратил внимание политолог.

После новых санкций со стороны ЕС, как отметил аналитик, "Белоруссии придется углублять экономическую и политическую интеграцию с Россией". Таким образом, отмечает эксперт, санкции ЕС "толкают Белоруссию в объятия России".

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.

Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, а также целых секторов экономики, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.