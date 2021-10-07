МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Новое правительство Германии должно выстраивать взаимоотношения с Россией, не забывая о здравом смысле, заявил РИА Новости генеральный директор компании Siemens Gas Turbine Technologies Нико Петцольд.

Новый кабмин Германии, по всей видимости, будет включать в себя представителей "Зеленых", которые резко критикуют "зависимость" Европы от российского газа.

"Я думаю, что в конце концов после выборов нам будет необходимо вернуться к реальности, оставив политику в стороне. В этой связи я надеюсь, что будущее правительство Германии осознает все вызовы и будет на них реагировать, в том числе на международном уровне, не забывая о здравом смысле", — сказал топ-менеджер в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).

В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия Германии. В настоящее время в стране проходят консультации между партиями о формировании будущего правительства.