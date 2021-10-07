МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не получал от производителей информации о перебоях с поставками в Россию электроники и техники из-за заторов в южнокорейском порту Пусана, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Как сообщал во вторник глава железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" Александр Исурин, срок доставки грузов из Южной Кореи в Россию из-за заторов, возникших в корейском порту Пусане, вырос примерно на две недели. Он также отмечал, что техника Samsung и LG может пропасть с полок, поскольку "груз из Кореи не выходит".

"Информации от производителей о перебоях с поставками электроники и техники, в том числе LG и Samsung, не поступало", — отметили в Минпромторге.

В министерстве также уточнили, что не ожидают негативного влияния на производство автомобилей Kia и Hyundai (южнокорейские бренды, производство которых налажено в РФ) в связи с этой ситуацией.