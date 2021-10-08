МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Власти России рассматривают ряд мер в качестве ответа на решение НАТО вдвое сократить размер российской миссии при альянсе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. СМИ узнало о желании США использовать российские базы в Средней Азии

По их данным, соответствующие шаги сейчас согласовываются в межведомственном формате. Так, уже решено, что они коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, которая была создана в 2002 году и работает под эгидой посольства Бельгии. Ее сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом.

На сайте НАТО сказано, что миссия состоит из 13 человек, но эта информация, по данным издания, устарела — сейчас их как минимум вдвое меньше.

Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было заморожено еще в апреле 2014 года по инициативе альянса, отреагировавшего таким образом на присоединение Крыма. Заседания СРН также уже более двух лет не проводятся.

Источники пока затрудняются сказать, затронут ли какие-либо ограничения Информационное бюро НАТО в Москве. Это бюро с 2015 года работает без находящегося на месте руководителя. До этого его возглавлял польский дипломат Роберт Пшель.

В то же время собеседники не исключают, что Россия сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.

"Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там",— сказал один из источников.

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