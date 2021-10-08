МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Минздрав России подготовил необходимые документы, которые Евросоюз запрашивал для начала процедуры взаимного признания COVID-сертификатов, в Брюсселе их получили, сообщили РБК в ведомстве.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявлял, что российская сторона пока не предоставила необходимые документы.
"По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября", — ответили на это в министерстве.
Там добавили, что сейчас идет согласование деталей визита в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Как отметили в ведомстве, визит может состояться уже в декабре.