Первый замглавы парламента Украины Стефанчук назначен новым спикером Верховной рады
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КИЕВ, 8 окт — ПРАЙМ. Спикером Верховной рады Украины избран первый замглавы парламента Руслан Стефанчук.
Решение было поддержано 261 парламентарием при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее Верховная рада по инициативе правящей партии "Слуга народа" отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова в связи тем, что он "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии".
"Должность главы Верховной рады, ее назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства", — заявил Стефанчук во время своего выступления в Раде.