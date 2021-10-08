КИЕВ, 8 окт — ПРАЙМ. Спикером Верховной рады Украины избран первый замглавы парламента Руслан Стефанчук. В Киеве рассказали о плане на случай остановки транзита

Решение было поддержано 261 парламентарием при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Верховная рада по инициативе правящей партии "Слуга народа" отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова в связи тем, что он "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии".

"Должность главы Верховной рады, ее назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства", — заявил Стефанчук во время своего выступления в Раде.