МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Москва не строит завышенных ожиданий в отношениях России и ЕС, доверие подорвано, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В МИД рассказали, для чего задумывался "Северный поток-2"

РФ с трудом воспринимает биполярные заявления Евросоюза в свой адрес, но заинтересована в размораживании отношений с Брюсселем, с которым у нее много общих тем для диалога, подчеркнул глава МИД России.

"Российский принцип в отношении Брюсселя достаточно прост — мы заинтересованы в размораживании этих отношений. Мы не были инициатором свертывания работы и мы заинтересованы в размораживании, мы считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения", — подчеркнул он.

Сергей Лавров отметил необходимость избегать создания дополнительных барьеров, политизации торговых и инвестиционных связей, "избегать использования недобросовестной конкуренции".

"Мы это, к сожалению, наблюдаем, что это не всегда получается. Наоборот, вызванный пандемией экономический спад… в общем-то используется некоторыми для того, чтобы ужесточать подходы ЕС в отношении к странам в торговле в экономике и в различных отраслевых направлениях", — сказал министр.