МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Тульской области запущено в эксплуатацию производство метанола мощностью 500 тысяч тонн в год на промышленной площадке АО "Щекиноазот". Его общая стоимость составляет 22 миллиарда рублей. Проект стал пилотной сделкой, одобренной для реализации в рамках Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ, сообщили в госкорпорации.

"Это уже четвертый реализованный проект из числа сделок Фабрики. Наше партнерство с Газпромбанком и инициатором проекта позволило запустить производство на полтора года ранее запланированного срока… Кроме того, внесенные в этом году изменения в механизм Фабрики позволяют теперь совмещать различные виды господдержки в рамках одного инвестиционного проекта. Так, для многих наших экспортно-ориентированных проектов очень важна корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК), дающая существенные субсидии на процентную ставку, которую теперь совмещает с Фабрикой проект "Щекиноазот", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Впереди у партнеров большая программа по освоению площадки в Ефремове. "Нам нравится партнерство с "Щекиноазот", мы хотим его развивать", — указал Шувалов.

По словам президента "Щекиноазота" Бориса Сокола, применяемая технология является ресурсо- и энергоэффективной она минимизирует влияние производства на окружающую среду.

"Проект имеет стратегическое значение и для компании, и для нашей страны. То, чего мы достигли — это результат кропотливого труда и точных экономических расчетов, знания рынков, умения видеть перспективу", — указал он.

Мощность производства метанола будет увеличена на 50% от текущего объема и достигнет 1,5 миллионов тонн в год. Таким образом, ввод новой установки позволит "Щекиноазоту" войти в число крупнейших производителей и экспортеров метанола в России. К 2023 году прогнозная доля АО "Щекиноазот" на российском рынке метанола будет составлять около трети.

По данным экспертов, комплексный подход ВЭБ.РФ к развитию потенциала проектов газохимического комплекса позволит к 2030 году за счет финансируемых проектов на 50% увеличить производство метанола.

При реализации всех рассматриваемых ВЭБ.РФ проектов рост производства метанола составит свыше 11 миллионов тонн в год.