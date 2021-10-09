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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211009/834924926.html
Захарова прокомментировала отставку канцлера Австрии Курца
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Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии — внутреннее дело этого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее 9 октября Курц объявил об... ПРАЙМ, 09.10.2021
экономика, новости, австрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии — внутреннее дело этого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее 9 октября Курц
объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него.
"Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения… Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся", — заявила Захарова в эфире программы "Соловьев Live".