ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 12 октября проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Путин примет участие в саммите ЕАЭС

Кроме того, на этот день у Владимира Путина запланирована встреча с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Кремле, в ходе которой президент и парламент определят вопросы первостепенной значимости для страны.

Ранее о встрече президента РФ 12 октября с депутатами Госдумы сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.