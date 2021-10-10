Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"
"Россия 1": Путин лично примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
"На неделе Путин также лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", — рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября.
Пленарное заседание форума планируется в первый день его проведения.