МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"На неделе Путин также лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", — рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября.

Пленарное заседание форума планируется в первый день его проведения.