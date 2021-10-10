МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Евразийского экономического Союза, также он проведёт совещание по развитию агрокомплекса.

"Путин будет участвовать и в саммите Евразийского экономического Союза", — рассказали о графике главы государства на следующую неделю в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также у главы государства запланировано совещание по развитию агропромышленного комплекса.

"Подробно обсудят научную сторону вопроса — селекцию, генетику, разработку новых сельхозмашин. Будут на неделе и ещё события", — сообщили в телепрограмме.