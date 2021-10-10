МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Советник главы офиса главы Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил расширение СНБО санкционного списка из-за выборов в российскую Госдуму на неподконтрольных Украине территориях. Его слова приводят РИА Новости.

Речь идет о Донбассе и Крыме. Ранее СНБО Украины подверг санкциям организаторов выборов в российский парламент в Крыму и на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Что касается реакции мирового сообщества на выборы в Госдуму РФ. Та часть выборов, которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана", — считает Арестович. США исключили часть россиян из санкционного списка

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, под санкциями оказались 53 участника территориальных избирательных комиссий, 33 кандидата и семь должностных лиц — сотрудников ФСБ РФ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее отмечал, меры, принимаемые Киевом, бессмысленны, так как выборы проводятся по законам РФ, и такие действия со стороны Украины не будут иметь никакого эффекта.

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