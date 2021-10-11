МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство России утвердило механизм долгосрочного тарифного регулирования, который позволит регионам определять предельные индексы на несколько лет вперед, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Правительство одобрило льготный режим импорта ряда электронной продукции

"ФАС России является разработчиком принятого постановления правительства РФ. Оно стало одним из первых документов в целях реализации концепции долгосрочного тарифного регулирования. Теперь регионы, после согласования с ФАС России, имеют возможность определять предельные индексы на несколько лет вперед, вместо их установления на каждый следующий год, что позволит гарантировать эффективность планирования инвестиционной деятельности", — говорится в сообщении.

Это нужно для того, чтобы инвесторы вкладывались в модернизацию и реконструкцию коммунального комплекса, получая долгосрочный тариф, который будет определен исходя из объективных условий осуществления деятельности, поясняет ведомство.

Применение такого механизма совместно с комплексом мероприятий в рамках концепции долгосрочного тарифного регулирования даст возможность до 2030 года увеличить инвестиции в сферу ЖКХ до 1 триллиона рублей. Такой эффект отразится в улучшении качества услуг, бесперебойной работе и надежности коммунальной инфраструктуры, подчеркивает ФАС. Регионы довели до аграриев 66% федеральных субсидий

"Стоит отметить, что принятый документ станет для потенциальных инвесторов важным элементом стабильной тарифной политики. Эта мера будет способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты, направленные, в том числе, и на развитие агломераций. При этом в документе сохраняются инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги", — отметил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

Согласно постановлению, главы регионов могут уже в этом году запустить работу такого механизма привлечения инвестиций. При этом определение значений предельных индексов на несколько лет вперед допускается только при наличии четкого обоснования необходимости реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утвержденными схемами тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО. Регионы обязаны регулярно предоставлять отчет о реализации инвестиционных мероприятий, а в случае их неисполнения долгосрочные индексы подлежат отмене.