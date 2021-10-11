МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Москву, ее встретил посол США в Москве Джон Салливан, передает корреспондент РИА Новости. Источник: Козак встретится с Нуланд 13 октября

Она проведет переговоры с российскими официальными лицами на тему стабильных и предсказуемых отношений РФ и США, добавляется в сообщении.

Нуланд пробудет в Москве с 11 по 13 октября и встретится с высокопоставленными лицами в МИД России и других ведомствах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что контактов Нуланд с президентом РФ Владимиром Путиным не запланировано.