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Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла в Москву
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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Москву, ее встретил посол США в Москве Джон Салливан, передает корреспондент РИА Новости. Она... ПРАЙМ, 11.10.2021
экономика, новости, россия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Москву, ее встретил посол США в Москве Джон Салливан, передает корреспондент РИА Новости.
Она проведет переговоры с российскими официальными лицами на тему стабильных и предсказуемых отношений РФ и США, добавляется в сообщении.
Нуланд пробудет в Москве с 11 по 13 октября и встретится с высокопоставленными лицами в МИД России и других ведомствах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что контактов Нуланд с президентом РФ Владимиром Путиным не запланировано.