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Путин рассказал о своем здоровье
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Президент РФ Владмир Путин сообщил, что у него со здоровьем всё нормально. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель главы государства в ходе совещания по... ПРАЙМ, 11.10.2021
экономика, новости, владимир путин, здоровье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владмир Путин сообщил, что у него со здоровьем всё нормально.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель главы государства в ходе совещания по развитию российского АПК.
"Все хорошо, просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. Ничего страшного не происходит", — ответил глава государства на вопрос о своем здоровье и кашле.
Путин добавил, что почти каждый день делает тесты не только на коронавирус, но и на другие инфекции.