МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владмир Путин сообщил, что у него со здоровьем всё нормально.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание на кашель главы государства в ходе совещания по развитию российского АПК.

"Все хорошо, просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. Ничего страшного не происходит", — ответил глава государства на вопрос о своем здоровье и кашле.

Путин добавил, что почти каждый день делает тесты не только на коронавирус, но и на другие инфекции.