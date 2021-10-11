БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Двадцать четыре страны присоединились к кампании по снижению выбросов метана, включая Францию, ФРГ, Израиль, Японию, Киргизию, говорится в совместном заявлении ЕС и США, распространенном Еврокомиссией. Росприроднадзор представил рейтинг городов-загрязнителей

"Сегодня исполнительный вице-президент (ЕК) Франс Тиммерманс, возглавляющий международные переговоры ЕС по климату, и специальный посланник президента (США) по климату Джон Керри провели виртуальную министерскую встречу, чтобы получить дополнительную поддержки Глобальной инициативы по метану… После первоначального объявления о ее поддержке со стороны Аргентины, Ганы, Индонезии, Ирака, Италии, Мексики и Соединенного Королевства в прошлом месяце, 24 новые страны объявили сегодня о своем присоединении к Глобальной инициативе по метану. Новыми странами являются Канада, Центральноафриканская Республика, Конго-Браззавиль, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Федеративные Штаты Микронезии, Франция, Германия, Гватемала, Гвинея, Израиль, Япония, Иордания, Кыргызская Республика, Либерия, Мальта, Марокко, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Руанда, Швеция и Того", — говорится в релизе.

Теперь 9 из 20 крупнейших в мире государств-источников выбросов метана участвуют в инициативе по их снижению, отмечается в нем.

Страны, присоединившиеся к Глобальной инициативе по метану, обязуются достичь коллективной цели по сокращению глобальных выбросов метана не менее чем на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года.