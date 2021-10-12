МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7%

Видеоприветствие опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов — в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США", — сказал Мишустин в видеообращении.

Российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу, товарооборот демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, добавил он.

"Важно, что российско-американские торгово-экономические связи опираются на прочную основу. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, двусторонний товарооборот, сократившийся в прошлом году из-за пандемии коронавируса, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту", — сказал Мишустин в видеообращении.

Россия также поддерживает активное присутствие ведущих компаний из США на своем рынке, отметил он.

"Мы поддерживаем активное присутствие ведущих компаний из США на российском рынке. Отмечаем их большой практический вклад в деятельность Консультативного совета по иностранным инвестициям под моим председательством. Его очередное заседание пройдёт на следующей неделе в Москве", — приводятся слова Мишустина в приветствии участникам ежегодного заседания Американо-Российского делового совета на сайте кабмина РФ.

Он также добавил, что РФ приветствует участие американских предпринимателей в проходящих в России международных экономических форумах, а также рассчитывает на аналогичный подход к российскому бизнесу со стороны руководства США.