МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рост экономики в третьем квартале замедлился после окончания фазы активного восстановления, снижение темпов роста далее может оказаться более значительным, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Указывается, что рост экономики в третьем квартале замедлился как в годовом, так и в квартальном выражении после окончания фазы активного восстановления.

"Снижение темпа роста экономики может оказаться более значительным в основном из-за влияния факторов на стороне предложения: как разовых, так и устойчивых", — сказано в сообщении.

Росстат оценил рост ВВП РФ за второй квартал в годовом выражении в 10,5%. Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%.