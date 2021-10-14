МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее запретили въезд на территорию страны, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым. Узбекистан намерен отправить десять тысяч граждан на стройки в Россию

Как отмечается в сообщении на сайте посольства Узбекистана, предоставленная амнистия не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

Кроме того, в рамках специального пилотного проекта МВД России совместно с узбекской стороной с 18 октября запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана, планирующим выехать в Россию для осуществления трудовой деятельности, смогут оформить разрешения на работу (патент) до выезда из республики.

"Этот механизм позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будет нести российские работодатели", — отмечается в сообщении.

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