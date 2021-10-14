МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Размер минимальной пенсии в Москве составит более 21 тысячи рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин пообещал проиндексировать социальные выплаты в Москве

"Минимальная пенсия будет увеличена до 21 с лишним тысяч рублей", — сказал он в эфире ТВЦ, добавив, что средства на это заложены в бюджет.