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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211014/834964297.html
Собянин заявил об увеличении уровня минимальной пенсии в Москве
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Размер минимальной пенсии в Москве составит более 21 тысячи рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Минимальная пенсия будет увеличена до 21 с лишним тысяч рублей", — сказал... ПРАЙМ, 14.10.2021
экономика, новости, пенсии, сергей собянин, пенсии, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Размер минимальной пенсии в Москве составит более 21 тысячи рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Минимальная пенсия будет увеличена до 21 с лишним тысяч рублей", — сказал он в эфире ТВЦ, добавив, что средства на это заложены в бюджет.