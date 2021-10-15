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2021
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Байден подписал указ о повышении потолка госдолга
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Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. "В четверг, 14 октября,... ПРАЙМ, 15.10.2021
макроэкономика, экономика, новости, сша, госдолг сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом.
"В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в сообщении.
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