МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. Палата представителей США одобрила увеличение госдолга до 3 декабря

"В четверг, 14 октября, президент подписал законопроект, который предусматривает увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов, чего, как ожидается, должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", — говорится в сообщении.

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