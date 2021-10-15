МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Статья заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину является "ясным сигналом" Москвы Киеву, пишет в своей колонке журналист телеканала "Еспресо" Виталий Портников. Экономист рассказал, что ждет Украину на фоне газового кризиса

Медведев в понедельник опубликовал статью, где объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним украинским руководством. По его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Он добавил, что Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном". В Кремле статью оценили высоко и подчеркнули, что в материале Медведева "многое называется своими именами".

Портников считает, что материал якобы отражает мнение президента России Владимира Путина об украинском коллеге Владимире Зеленском.

"Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал — о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину", — пишет журналист.

По мнению Портникова, публикация статьи показывает, что Зеленского в Москве считают "предателем "русского мира" за то, что в 2019 году "не оправдал ожиданий" и "не капитулировал".

Также журналист считает, что вслед за публикацией мнения Медведева Украину якобы могут ждать "эскалация на Донбассе" и "новая газовая война".

"Кремль уже прислал ему "черную метку". Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала", — пишет Портников.

Вместе с тем он считает, что Зеленский старается не замечать нависшей опасности или "действительно ничего не понимает в российском отношении и к нему, и к стране, которой он руководит".

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