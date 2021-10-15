МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов рассказал о планах объединения Россией и Белоруссией практики и условий таможенного администрирования, об этом пишет газета "Ведомости".

Давыдов отметил, что в дальнейшем интеграция коснется всех членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Поясняется, что две страны в первую очередь собираются установить единые индикаторы риска по основным параметрам товаров. Это нужно для "повышения прозрачности товарных потоков".

В результате поставщики из третьих стран утратят стимул ввозить товары через одного из участников соглашения с целью получения льготных таможенных условий.

"Чтобы не было перетоков таможенного оформления, агрессивных схем оптимизации. Равные условия необходимы, чтобы конкурировали не искусственно созданные экономические льготы, а участники ВЭД в силу качества своих услуг", — отметил представитель ФАС.

Приоритетные категории товаров, на которые хотят распространить единые правила:

цветы,



обувь,



одежда,

товары массового спроса.



В настоящее время между Россией и Белоруссией не существует физической границы, и большинство товаров не подвергается таможенному контролю. Но при этом мобильные группы ФТС на территории РФ могут проводить постконтроль отдельных транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонны.