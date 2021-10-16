ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. В отношениях США и России по-прежнему остается много "завалов", но необходимость улучшать экономические связи сегодня очевидна, заявил в пятницу находящийся с визитом в Вашингтоне вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В США призвали Россию сделать больше для европейской энергобезопасности

Во время беседы с журналистами Оверчуку был задан вопрос, можно ли сегодня говорить о "разморозке" двухсторонних отношений РФ и США.

"Очень осторожно. Конечно, в отношениях, которые у нас сегодня существуют, очень много завалов, очень много нужно расчищать. Как вы знаете, наше министерство иностранных дел проводит очень большую работу на этом направлении. Но то, что необходимо развивать экономическую повестку, — это очевидно", — сказал вице-премьер РФ.

Он отметил, что ни Россия, ни США на сегодняшний день не удовлетворены текущим состоянием двусторонних отношений.

"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше", — сказал вице-премьер.

По его словам, состоявшиеся в последние дни встречи с правительственными служащими США стали первыми после долгого перерыва, спровоцированного как пандемией коронавируса, так и общим состоянием отношений двух стран.

ГОВОРИТЬ НАПРЯМУЮ

США и России необходимо иметь и поддерживать прямые контакты, избегать посредников, а также объяснять друг другу логику принимаемых решений, заявил Оверчук.

"Что важно — так это то, что нам необходимо иметь прямые контакты, поддерживать их, избегать посредников, иметь возможность разговаривать напрямую, объяснять друг другу наши позиции, нашу логику принятия решений: почему мы принимаем решения таким образом, а не иначе", — сказал вице-премьер по итогам переговоров с представителями бизнеса и властей США.

По его словам, американская сторона выражает заинтересованность в том, чтобы именно такого рода отношения и контакты развивались с Москвой и в дальнейшем. "Будь то экономика, будь то климатическая повестка — любые вопросы. Мы открыты для этого", — подчеркнул Оверчук.

DOING BUSINESS

Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, подобные инструменты нужны, заявил Оверчук. В России оценили роль отмененного рейтинга Doing Business

"Конечно же, мы оцениваем общую положительную роль этого рейтинга, его положительное влияние на улучшение делового климата в мире и в нашей стране в частности", — заявил Оверчук журналистам по итогам своего визита в Вашингтон.

Он отметил, что Россия прошла очень большой путь в рейтинге в последние годы, достигнув 28 места.

"Мы обменялись мнениями относительно того, что необходим некий инструмент, который позволял бы странам ориентироваться в тех процессах, которые нацелены на улучшение деловой среды. На наш взгляд, Всемирный банк мог бы сыграть большую роль именно с точки зрения участия в передаче передового опыта по различным направлениям, важным для улучшения делового климата. И здесь мы имели очень интересную дискуссию с президентом (Всемирного банка Дэвидом) Мэлпассом на эту тему", — сказал Оверчук.

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

В США положительно восприняли заявления российского руководства о достижении углеродной нейтральности к 2060 году, заявил Оверчук. Противники "Северного потока-2" получили последний козырь

"Очень положительно было воспринято, и это прозвучало на всех встречах, которые у нас были, заявление, которое сделал президент РФ Владимир Владимирович Путин относительно достижения углеродной нейтральности до 2060 года", — заявил Оверчук журналистам по итогам своего визита в Вашингтон.

По его словам, США готовы работать на этом направлении вместе с Россией. "Мы договорились, что будем развивать контакты на уровне министерств по этой теме, надеемся, что в ближайшее время такие контакты будут происходить", — сказал он.

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