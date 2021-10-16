МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. В Польском институте международных отношений (PISM) предложили Евросоюзу ввести новые финансовые санкции в отношении России из-за якобы "агрессивных шагов" Москвы против соседних стран и государств-членов ЕС. Об этом сообщает RT. Противники "Северного потока-2" получили последний козырь

"В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и на соседних с ними территориях ЕС должен разработать варианты действий в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — говорится в документе.

Как отмечают в PISM, наиболее жесткими ограничениями для России могли бы стать финансовые санкции ЕС, связанные с банковской и энергетической областями.

"Такие ограничения имели бы целью ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, которые представляют собой значительный источник дохода для российских властей и связанных с ними олигархов", — заявили в институте.

Также инициаторы считают, что помимо санкций ЕС нужно сконцентрироваться на поддержке гражданского общества в России, используя дипломатические каналы и соцсети. По их мнению, Евросоюз мог бы запустить программу субсидирования развития деятельности местных неправительственных организаций и СМИ для реализации проектов в области образования, социальных вопросов, здравоохранения и окружающей среды.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко пояснил RT, что такие заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание Евросоюза от проблем в самой Польше.

Он выразил мнение, что санкции против России, о которых идет речь в бюллетене, поспособствуют ослаблению внутреннего единства ЕС и его экономической составляющей.

"За звонкими фразами об энергетической зависимости, о необходимости энергетического ответа стоит польское желание исполнять роль проводника американских интересов в Европе, а также укрепить авторитет Польши как самостоятельного полюса силы и получать из этого выгоду", — считает Оленченко.

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