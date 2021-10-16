МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Кабмин на заседании в четверг одобрило предоставление субсидий субъектам РФ на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно в соответствии с указом президента от 20 марта 2020 года, сообщается на сайте правительства. Кабмин одобрил назначение социальной пенсии по старости народам Севера

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство одобрило предоставление средств корпорации "Дом.РФ" на государственную поддержку населения путем погашения ипотеки семьям с детьми. Отмечается, что данная мера создаст условия для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей с детьми.