КИЕВ, 16 окт — ПРАЙМ. Национальный банк Украины ожидает, что международные резервы страны по итогам 2021 года превысят 30 миллиардов долларов, заявил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу

По его словам, Киев сможет пополнить резервы, в том числе, за счет привлечения средств от МВФ, а также с помощью второго транша от Еврокомиссии и транша от Всемирного банка. При этом значительных выплат по валютным долгам до конца года не предвидится, отметил Шмыгаль.

"Центральный и местные бюджеты полностью выполняются, а на Едином казначейском счете достаточно средств, чтобы профинансировать все расходы государства и обеспечить макроэкономическую стабильность", — написал он.

Напомним, что по состоянию на 1 сентября международные резервы Украины превысили рекордный за девять лет уровень в 31,6 миллиарда долларов, а к октябрю уменьшились до 28,7 миллиарда долларов из-за значительных выплат по внешним заимствованиям.