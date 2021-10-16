МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Профильные комитеты Госдумы совместно с правительством РФ проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Путин назвал главный вызов для Госдумы нового созыва

Работа будет проводиться в том числе в рамках обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы, уточнил он.

"Наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам", — сказал спикер Госдумы.

Володин отметил, что все задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как регионов, так и РФ в целом, поэтому приоритет вопроса борьбы с бедностью должен быть отражен в бюджете. "И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru. Видеоверсия будет доступна в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".