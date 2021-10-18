Правительство профинансирует создание центра физики и математики в Сарове
Правительство РФ выделит пять миллиардов рублей на создание Наццентра физики и математики в Сарове
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на создание Наццентра физики и математики в Сарове, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено пять миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в создании центра принимают участие специалисты "Росатома", учёные из Российской академии наук, МГУ и других организаций.
"Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся первого сентября учебный корпус филиала МГУ. Отмечается, что строительство будет завершено в 2025 году", — подчеркивается в сообщении.
Центр откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня.