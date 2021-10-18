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https://1prime.ru/state_regulation/20211018/834984402.html
Промпроизводство в США в сентябре неожиданно снизилось
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Объем промышленного производства в США в сентябре снизился на 1,3% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 18.10.2021
экономика, промышленность, новости, сша, промышленность, промпроизводство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в сентябре снизился на 1,3% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, ожидали увеличения показателя на 0,2%.
Кроме того, показатель августа был пересмотрен до уменьшения на 0,1% с роста на 0,4%.