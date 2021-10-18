МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в сентябре снизился на 1,3% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, напротив, ожидали увеличения показателя на 0,2%.

Кроме того, показатель августа был пересмотрен до уменьшения на 0,1% с роста на 0,4%.