МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Евросоюз будет и дальше обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией. "Уже готовы предложения о введении "весьма чувствительных" санкций", отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас рассказал журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС, что они очень интенсивно обсуждали тему Белоруссии, и тот факт, что Лукашенко якобы "использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Европейский союз".

"Мы не будем с этим мириться", подчеркнул Маас.

По его словам, страны ЕС "в следующие дни и недели" продолжат обсуждать эту тему.

"Поэтому на столе лежат предложения ввести новые санкции против Белоруссии, и весьма чувствительные", — добавил Маас.