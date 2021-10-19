МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит законопроект исполнении федерального бюджета за 2020 год, который представит министр финансов России Антон Силуанов. С содокладом выступит председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам — 22,821 триллиона. По сравнению с показателями, установленными ранее законом о бюджете на прошлый год исполнение составило по доходам — 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам – 116%.

При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. А расходы бюджета за прошлый год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.

Депутатам также предстоит рассмотреть законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования, которые представят их главы Андрей Кигим, Елена Чернякова и Алексей Поликашин.

В соответствии с действующим законодательством все четыре законопроекта рассматриваются Госдумой в одном чтении.