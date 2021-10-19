МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума поручила комитету по контролю дополнительно проанализировать заключение Счетной палаты РФ на законопроект об исполнении федерального бюджета за прошлый год, чтобы определить причины выявленных в ходе его исполнения нарушений. Госдума рассмотрит законопроекты об исполнении бюджета России

Ранее в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин сообщил, что в ходе проверок было выявлено нарушений на 338 миллиардов рублей, связанных с ошибками в бухучете, нарушениями федеральных законов и постановлений правительства при планировании и исполнении бюджета, нарушениями процедур госзакупок. Помимо этого, в ходе проверки были исправлены нарушения еще на 445 миллиардов рублей.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил заключение СП передать в думский комитет по контролю для дополнительного анализа, "учитывая, что названная цифра в 338 миллиардов рублей, к которым есть вопросы, не может нас не беспокоить".

"Нам надо разобраться, в чем причины, насколько серьезны замечания, затем, есть "незавершенка", почему объекты, которые должны быть завершены, построены, на сегодняшний день заморожены, брошены или строительство не завершено. Есть поручения президента (РФ Владимира Путина — ред.), мы с вами должны проанализировать, почему они не выполнены, если такие примеры есть", — заявил при этом Володин. "Послушаем уже комитет по контролю именно с точки зрения анализа замечаний, высказанных председателем Счетной палаты", — добавил он.

Председатель комитета по контролю Олег Морозов, в свою очередь, проинформировал коллег, что комитет уже начал эту работу. "Вчера на заседании комитета мы уже в предварительном порядке этот документ получили и начали его анализировать. Спасибо за это поручение, мы обязательно продолжим эту работу и о ее итогах проинформируем палату", — пообещал он.