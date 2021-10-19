СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — ПРАЙМ. Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму зафиксирован абсолютный рекорд по COVID-19

"По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", — сказал Аксенов.

Он добавил, что как только позволит ситуация, форум обязательно состоится.

"Приношу извинения приглашенным гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год", – добавил Аксенов.

Хуснуллин, который возглавляет оргкомитет форума, также подтвердил эту информацию.

"Как вы знаете, в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой Крыма Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится", — написал Хуснуллин в Instagram.

В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.

В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участи представители 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.

Форум в Ялте — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.