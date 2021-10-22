МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Европейский совет призвал Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с другими государствами. Об этом сообщается на сайте совета.

В частности, главы стран и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

"В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский совет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению внутри ЕС и въезду в него, а также к пересмотру двух рекомендаций Совета. Он призывает Комиссию ускорить свою работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами", — отмечает совет.

Помимо этого, Евросовет призвал укрепить устойчивость ЕС к подобным пандемии кризисам и улучшить готовность к таким ситуациям.

С целью обеспечения лучшей профилактики, готовности и реагирования на будущие ЧС в системах здравоохранения в ЕС совет призывает завершить переговоры по пакету законопроектов. Также стоит ускорить обеспечение доступа к лекарствам во всех странах ЕС, отмечают в совете.

Напомним, что система цифровых сертификатов заработала в странах Европейского союза 1 июля.