Евросоюз призывает ускорить работу по признанию COVID-сертификатов других государств
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Европейский совет призвал Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с другими государствами. Об этом сообщается на сайте совета.
В частности, главы стран и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
"В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский совет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению внутри ЕС и въезду в него, а также к пересмотру двух рекомендаций Совета. Он призывает Комиссию ускорить свою работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами", — отмечает совет.
Помимо этого, Евросовет призвал укрепить устойчивость ЕС к подобным пандемии кризисам и улучшить готовность к таким ситуациям.
С целью обеспечения лучшей профилактики, готовности и реагирования на будущие ЧС в системах здравоохранения в ЕС совет призывает завершить переговоры по пакету законопроектов. Также стоит ускорить обеспечение доступа к лекарствам во всех странах ЕС, отмечают в совете.
Напомним, что система цифровых сертификатов заработала в странах Европейского союза 1 июля.
https://1prime.ru/state_regulation/20211022/835012685.html