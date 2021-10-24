МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин назвал плохим знаком для Киева слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на территории Украины. Об этом он написал в своем Facebook. Украине предрекли остановку предприятий из-за роста цен на газ

"В наших СМИ было много о том, что стихия сломала зубец кремлевской стены. Кто видел видео, согласится, что апокалипсическое настроение в чем-то навевает. Но ещё больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: "И че нам делать-то с этим? Ну не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!" И потом уже гораздо спокойнее, но от этого даже мрачнее добавляет: "Конечно, это проблема, конечно, проблема".

Парламентарий привел в пример Карибский кризис октября 1962 года — когда американские разведывательные самолеты обнаружили на Кубе развертывание советских ракет с ядерными боеголовками, мир оказался на грани ядерной войны. По словам Волошина, Вашингтон не мог стерпеть, что наиболее важные города США оказались в зоне потенциального поражения — было ясно, что Москва может предъявить серьезный ультиматум.

Депутат уверен, что в нынешних реалиях "никто в Кремле не станет ждать, пока подлётное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут".

Это, по его словам, даст США мощнейший рычаг давления на Россию, и они могут в обмен на удаление ракет потребовать демилитаризовать Крым или отказаться от военно-технического сотрудничества с Китаем.

"Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины. Санкции в этом случае будут приемлемыми потерями. Военные оценивают "неприемлемые потери" совсем иначе", — подчеркнул Волошин.

Читайте также:

В Раде заявили, что властям Украины придется "на коленях ползти в Москву"