ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — ПРАЙМ. Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не была конфронтационной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва Кремль. Путин". На Украине задумались об апокалипсисе после выступления Путина

Посыл выступления был том, что Россия не собирается никого учить, но и не станет терпеть поучения в свой адрес, пояснил он. Воспринимать это как очередное противостояние было бы глупо, считает пресс-секретарь главы государства.

"Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", — сказал Песков.