В Кремле допускают встречу Путина и Байдена в обозримой перспективе
Дмитрий Песков: есть понимание, что встреча лидеров РФ и США состоится в обозримой перспективе
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — ПРАЙМ. Понимание о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе есть, сейчас оно будет реализовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва Кремль. Путин".
Он подчеркнул, что после того, как президенты РФ и США примут решение о встрече, об этом сразу будет сообщено.
"Пока давайте не будем забегать вперед", — попросил Песков.