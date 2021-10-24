ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — ПРАЙМ. Понимание о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе есть, сейчас оно будет реализовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва Кремль. Путин". Песков объяснил суть речи Путина на Валдайском форуме

Он подчеркнул, что после того, как президенты РФ и США примут решение о встрече, об этом сразу будет сообщено.

"Пока давайте не будем забегать вперед", — попросил Песков.