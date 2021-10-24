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Путин примет участие в саммите АСЕАН и G20
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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите, а также присоединится к встрече G20 в формате видеосвязи. Об этом... ПРАЙМ, 24.10.2021
экономика, новости, владимир путин, асеан, g20
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите, а также присоединится к встрече G20 в формате видеосвязи.
Об этом сообщили в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".