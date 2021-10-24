МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите, а также присоединится к встрече G20 в формате видеосвязи.

Об этом сообщили в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".