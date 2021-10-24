МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект, согласно которому предприятие не может быть доминирующим, если годовой доход не превысил 800 миллионов рублей, сообщается на сайте кабмина. Россия присоединилась к соглашению о местах происхождения товаров

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и статью 1 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно законопроекту, юрлицо, учредителем которого является физлицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не может быть признано доминирующим, если выручка от реализации товаров за предшествующий год не превышает 800 миллионов рублей.