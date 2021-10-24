МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Десятки миллионов уже использованных нитриловых перчаток были ввезены в США из Таиланда. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.

Сообщается, что на фоне пандемии и повышенного спроса на перчатки в Таиланде появились подпольные предприятия, на которых использованным изделиям придают первозданный вид, а затем отправляют в другие страны. CNN отмечает, что власти США и Таиланда уже начали расследование по этому поводу.

В феврале и марте этого года одна из американский компаний обратилась в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) после того, как получила партию грязных на вид перчаток из Таиланда. Тем не менее, сообщает CNN, тайская фирма продолжила после этого осуществлять поставки по меньшей мере до июля. В FDA телеканалу сообщили, что не комментируют отдельные случаи, но "предпринимают ряд шагов, чтобы найти и остановить тех, кто продает неподобающую продукцию". В США призвали Россию сделать больше для европейской энергобезопасности

В августе FDA также постановил задерживать на границе поставки средств индивидуальной защиты от одной из тайских компаний, спустя пять месяцев после того, как на компанию поступили жалобы от американских предпринимателей.

CNN отмечает, что тайский регулятор по санитарному надзору за последние месяцы провел не менее 10 рейдов против торговцев использованными перчатками. Как сообщили CNN в ведомстве, иногда перчатки моют вручную, а затем красят пищевыми красителями и сушат в сушильных машинах для одежды.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из медицинского персонала или пациентов от использования таких перчаток и сколько еще грузов с загрязненной продукцией сейчас могут находиться в американских портах.