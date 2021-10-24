Правительство одобрило коронавирусные субсидии циркам
Правительство одобрило проект о выплате субсидий циркам в связи с пандемией коронавируса
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ.Правительство РФ одобрило проект распоряжения, согласно которому государственным циркам будут предоставлены субсидии из-за снижения их доходов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Средства для Минкультуры РФ на субсидии государственным цирковым организациям в 2021 году будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.
Данная мера позволит компенсировать первоочередные расходы цирков на выплату зарплат, налогов, содержание имущественного комплекса и другие платежи.