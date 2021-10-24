МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект распоряжения, согласно которому государственным циркам будут предоставлены субсидии из-за снижения их доходов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина. В России на нерабочей неделе закроют учреждения культуры

Средства для Минкультуры РФ на субсидии государственным цирковым организациям в 2021 году будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Данная мера позволит компенсировать первоочередные расходы цирков на выплату зарплат, налогов, содержание имущественного комплекса и другие платежи.